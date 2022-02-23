Фінляндія тимчасово переносить посольство в Україні з Києва до Львова

Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова. Місцевий персонал залишається у Києві.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пресреліз МЗС Фінляндії .

"З огляду на загальну оцінку ситуації в безпековій сфері МЗС ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників із посольства в Києві до Львова", - заявили в міністерстві.

Посольство буде обслуговувати клієнтів обмежено за попереднім записом. Місцевий персонал залишиться в Києві.

У Twitter фінське МЗС поділилося, що викликав посла Російської Федерації Павла Кузнєцова "у зв'язку з односторонніми діями Росії, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України та серйозно порушують міжнародне право й мінські угоди".