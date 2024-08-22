Финляндия отказалась от участия во встречах под председательством Венгрии в ЕС

Финляндия приняла решение временно не участвовать на политическом уровне в неформальных министерских встречах, проводимых в рамках венгерского председательства в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.

Такое решение Финляндии означает, что ни один из финских министров или политических секретарей не будет присутствовать на этих встречах, хотя Хельсинки будут представлены на официальном уровне. Данное решение было принято с учетом приоритетов Финляндии в ЕС, где ключевым направлением является поддержка Украины.

Финляндия намерена продолжить активное влияние на формирование программы новой Европейской комиссии. В связи с этим правительство планирует отправить письма каждому новому члену Еврокомиссии после их утверждения.

Кроме того, Комитет министров ЕС обсудил две предстоящие неформальные встречи, которые состоятся на следующей неделе в Брюсселе: 29 августа - встреча министров иностранных дел, и 30 августа - встреча министров обороны.

Обе встречи будут посвящены вопросам поддержки Украины, включая возможность дополнительных средств для Фонда мира за счет резервов российского Центрального банка. Также будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и вопросы готовности к обороне ЕС.