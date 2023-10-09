Финляндия выделит финансовую помощь Украине и странам, пострадавшим от агрессии РФ

Финляндия выделит дополнительно 92 млн евро на поддержку Украины и стран, пострадавших от агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.

Поддержка Финляндии, предоставляемая Украине через Группу Всемирного банка (МАР), будет использована для укрепления основных государственных услуг, восстановления критически важной инфраструктуры, продвижения политических реформ и закладки основы для реконструкции и восстановления Украины.

Часть поддержки будет использована для помощи наименее развитым странам, пострадавшим от российского вторжения и других глобальных кризисов.

"Финляндия вносит 92 миллиона евро в кризисный фонд МАР из фондов сотрудничества в целях развития, находящихся в ведении Министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.

Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио заявил, что дополнительное финансирование показывает непоколебимую поддержку Финляндии Украине в соответствии с правительственной программой.

На что распределят финансовую помощь

Финляндия выделит 62 миллиона евро на программу поддержки восстановления Украины и Молдовы: 12 миллионов евро из этой суммы будет выделено в виде гранта, а 50 миллионов евро - в виде кредита.

Кроме того, Финляндия предоставит кредиты в размере 30 миллионов евро странам, пострадавшим от агрессии России, чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний, среди прочего.

Специальная программа восстановления Украины и Молдовы будет направлена на удовлетворение потребностей в секторах здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, жилищного строительства и социального обеспечения.

В Молдове кризисный фонд МАР прежде всего будет помогать покрывать расходы на прием беженцев из Украины, а также финансировать программы развития и готовности к кризису, поддерживая экономическое и социальное восстановление Молдовы.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Напомним, что ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Недавно стало известно, что правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.