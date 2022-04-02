Фінляндія навесні визначиться щодо вступу в НАТО

Очільниця уряду виступила на з'їзді соціал-демократів. Там вона закликала переглянути позицію Фінляндії щодо військової нейтральності.

Марін закликала до швидкого вирішення питання щодо членства в НАТО. "Росія виявилася не тим сусідом, якого ми його собі уявляли", – сказала прем'єр-міністерка. Вона додала, що Фінляндія повинна бути готовою до наслідків і вступу в альянс, і відмови від нього.

"Якщо б президент або я висловили тверду позицію з цього питання, то це стало б кінцем очікуваних дебатів. Я вважаю необхідним, аби всі центральні органи влади долучилися до обговорення, що триває", – заявила Марін.

Члени Соціал-демократичної партії зібралися на з'їзд, аби визначитися щодо потенційного членства в НАТО. Ідея приєднання до альянсу різко стала популярною у Фінляндії після воєнного вторгнення РФ до України.