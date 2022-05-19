Фінляндія і Швеція будуть разом закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю

Дві країни будуть активізувати свою співпрацю в оборонних закупівлях, приєднавшись до угоди про придбання протитанкової зброї у шведського виробника зброї Saab Dynamics, дочірньої компанії Saab.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен також заявив про підготовку до спільної закупівлі стрілецької зброї, включаючи штурмові гвинтівки, дробовики і зброю для особистого захисту.

Закупівля протитанкової зброї включає ракети, безвідкатні знаряддя, боєприпаси та інше супутнє обладнання.

"Спільні закупівлі, що стали можливими завдяки правозастосовним документам, поліпшать доступність критично важливого оборонного обладнання у Фінляндії та Швеції, оскільки країни зможуть працювати на основі однієї і тієї ж комерційної угоди", - йдеться в повідомленні.