Финляндия ускорит процедуру конфискации арены "Хельсинки" у российских олигархов

В финском правительстве хотят, чтобы Тимченко и Ротенберг добровольно продали контрольный пакет акций собственности на арену "Хельсинки", иначе начнут процедуру конфискации акций. Олигархи их окружения президента РФ Владимира Путина владеют частью арены через компанию Arena Events Oy.

Вероятнейшей датой начала национализации является январь-февраль 2024 года.

"Больше не будет никаких задержек. В интересах всех вернуть арену к эксплуатации тем или иным способом", - сказал источник в МИД Финляндии.

По данным издания, хоккейная арена закрыта еще с конца февраля 2022 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Хельсинки теряют более 100 млн евро в год из-за невозможности использования спортивного объекта. По оценкам столичных властей, отели, рестораны и другие предприятия теряют до 400 миллионов евро в год, пока "Хельсинки-арена" простаивает.

Отмечается, что решающее значение в активизации процедуры конфискации станет принятие странами ЕС решения о 12-м пакете санкций против РФ. Процедура исключений для сделок, связанных с активами подсанкционных лиц, истекла 31 мая. И если в новых санкциях ЕС ее не продлят, Хельсинки не сможет оперативно конфисковать арену у олигархов.