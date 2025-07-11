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Финляндия уведомила ООН о выходе из договора о противопехотных минах

Иллюстративное фото: Финляндия уведомила ООН о выходе из договора о противопехотных минах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Финляндия уведомила Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выход вступит в силу через шесть месяцев после уведомления, в январе 2026-го.

Литва и Финляндия, как пишет Reuters, планируют начать внутреннее производство противопехотных мин в следующем году для собственных нужд.

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была подписана в 1997 году. Целью является полное устранение противопехотных мин через международный запрет их использования, что должно снизить уровень жертв среди гражданского населения. Страны, подписавшие документ, обязывались не использовать, не производить и не передавать эти мины.

Сейчас выход из Оттавской конвенции уже одобрили Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша, ссылаясь на усиление военной угрозы со стороны России.

В середине июня выход из конвенции поддержал парламент Финляндии.

 

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Финляндия