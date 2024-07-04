ua en ru
Чт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября

Четверг 04 июля 2024 16:29
UA EN RU
Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября Иллюстративное фото: в Финляндии ужесточат правила въезда в страну (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Финляндия ужесточит ряд правовых норм, касающихся въезда в страну. Они начнут действовать с 1 сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Финляндии.

Отмечается, что закон об иностранцах будет определять каждую ситуацию, в которой необходимо отказать в выдаче вида на жительство, включая предоставление ложной информации, нелегальное пребывание, нелегальную работу в Финляндии и брак по расчету.

Кроме того, будет существенно усилен порядок получения вида на жительство для лиц, ищущих убежища, в частности подтверждения их лица. Беженцы не могут изменить правовые основания для пребывания в стране, например, устроившись на работу. Также к информации об отказе во въезде в информационной системе Шенгена будут добавлены биометрические данные.

Изменения входили в правительственную программу премьер-министра Петтери Орпо для усиления иммиграционной политики. Президент Финляндии Александр Стубб формально утвердит эти положения 5 июля.

Конфискация имущества россиян в Финляндии

Ранее министр юстиции Финляндии Лина Мэри выразила поддержку идее конфискации имущества у россиян. Она заявила, что правительство намерено упростить процесс конфискации принадлежащих россиянам квартир. Решение этого вопроса планируется к середине 2024 года.

А уже в июне этого года стало известно, что правительство Финляндии изменит свое законодательство для того, чтобы конфисковать квартиры у россиян, которые не платят взносы. Завтра президент подпишет изменения в закон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия
NEWS
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция