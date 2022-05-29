Фінляндія планує розмістити десятки винищувачів F-35 поруч з кордоном РФ

У грудні минулого року фінська влада заявила про намір закупити у США винищувачі F-35 для заміни застарілих F/A-18. Як очікується, перша партія літаків буде розміщена в Рованіємі в 2026 році.

Раніше стало відомо, що два кораблі США, німецький фрегат і кілька французьких кораблів прибули до Гельсінкі.

Йдеться про міноносці USS Gravely класу Arleigh Burke, десантні кораблі USS Gunston Hall класу Whidbey Island, і підводний човнен F70 Latouche-Treville ВМС Франції.

Нагадаємо, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

Крім того, керівник Кремля Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.

Президент США Джо Байден пообіцяв підтримати Фінляндію і Швецію до вступу в альянс.

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