Фінляндія планує скасувати усі СOVID-обмеження: названі умови

За словами прем'єр-міністр Санна Маріна, головною метою уряду є "звільнення" свої громадян від COVID-обмежень, а розширення компанії вакцинації є головним ключем для цього.

Фінляндія може досягти цієї мети вже до початку жовтня. Також в країні планують вакцинувати 80% населення старше 12 років.

Зазначається, що рівень захворювання в Фінляндії є доволі низьким у порівнянні з іншими країни ЄС, однак в останні місяці фіксується підвищення COVID-випадків серед невакцинованих людей та молоді.