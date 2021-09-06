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Фінляндія планує скасувати усі СOVID-обмеження: названі умови

Автор: Сергій Пишкін

Уряд Фінляндії може скасувати останні карантинні обмеження вже до початку жовтня. Країна розраховує вакцинувати 80% людей старше 12 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами прем'єр-міністр Санна Маріна, головною метою уряду є "звільнення" свої громадян від COVID-обмежень, а розширення компанії вакцинації є головним ключем для цього.

Фінляндія може досягти цієї мети вже до початку жовтня. Також в країні планують вакцинувати 80% населення старше 12 років.

Зазначається, що рівень захворювання в Фінляндії є доволі низьким у порівнянні з іншими країни ЄС, однак в останні місяці фіксується підвищення COVID-випадків серед невакцинованих людей та молоді.

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ФинляндияКоронавірусВакцинація