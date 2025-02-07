Финляндия ограничит операции с недвижимостью для россиян из-за угрозы нацбезопасности

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен подчеркнул, что законопроект был внесен для того, чтобы снизить все возможные риски безопасности для финнов.

Как сказано на сайте, запрет на приобретение недвижимости сократит количество заявлений на получение разрешений от граждан страны, на которую распространяется запрет, что предоставит властям больше ресурсов для обработки разрешений и более тщательного расследования случаев.

В то же время, предлагаемое положение не будет применяться к лицам, которые имеют постоянный вид на жительство в Финляндии и идентичное разрешение на жительство в ЕС, выданное финским государством. В этом случае к лицу будет применяться действующий закон о разрешениях. Это значит, что человек сможет приобрести недвижимость в Финляндии лишь в том случае, если Минобороны страны выдаст разрешение на приобретение объекта.

Кроме того, власти финского государства стремятся снизить риск обхода закона при сделках с недвижимостью с помощью подставных лиц. В

Так, в законопроекте предлагается снижение требований, при которых Минобороны получает право провести проверку в случае возникновения подозрений в использовании подставного агента.

Обмен информации между органами власти также будет еще больше улучшен.