Финляндия обсуждает передачу Украине устаревших истребителей, но есть ряд условий

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Мы ожидаем прибытия новых истребителей F-35. Когда эти старые Hornet будут сняты с вооружения в Финляндии, мы сможем обсудить их дальнейшее использование, но не в ущерб обороноспособности нашей страны", - заявила премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Финляндия в конце 2021 года заказала у США 64 самолета F-35. В полной мере заказ будет реализован не ранее первой половины 2025 года.

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинисте отметил важность поддержания страной собственной обороноспособности.

“Что касается Hornet, то определяющим фактором является потребность нашей собственной обороны. Что случится с этими самолетами после их снятия с вооружения – это уже совсем другой разговор”, - заявил президент Финляндии.