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Финляндия готовится подписать с США оборонное соглашение

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Хельсинки, Понедельник 09 января 2023 12:26
Финляндия готовится подписать с США оборонное соглашение Фото: Финляндия и США готовят оборонное соглашение (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия готовится заключить соглашение о безопасности с США. Документ позволит расширить сотрудничество стран в области обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пока соглашение находится на начальной стадии, поэтому документ вряд ли будет принят весной.

Что известно об этом соглашении

В конце сентября прошлого года Министерство иностранных дел Финляндии объявило, что начинает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (DCA). По данным министерства, документ создаст условия для более тесного сотрудничества, если этого потребует ситуация с безопасностью. Планируется, что переговоры продлятся до двух лет.

Стоит отметить, что США подписали DCA и схожие по статусу соглашения с 7 членами ЕС и НАТО, а также еще с 6 странами альянса, не являющимися членами ЕС, в том числе Норвегией.

В июне та же Норвегия завершила работу над дополнительным соглашением, позволяющим применять больше американской силы на ее территории.

Вероятно, соглашение Финляндии и США будет касаться статуса американских войск, действующих на финской территории, а также налогообложения, таможенных пошлин и признания квалификаций.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он "вполне уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс будет завершена в 2023 году.

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