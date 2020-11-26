У Фінляндії погіршується ситуація з COVID-19, можуть посилити карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Фінляндії швидко погіршилася ситуація з коронавірусом. Уряд закликає керівників регіонів вживати додаткові заходи.

Про це повідомляє Yle.

За словами, прем'єр-міністра Санни Марін, наразі немає підстав знову вдаватися до закону про надзвичайні повноваження, однак, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватись, влада введе окремі положення закону для боротьби з пандемією.

Наразі уряд пропонує тимчасово закрити заклади з високим ризиком зараження (наприклад, спортзали й басейни), а також заборонити будь-які збори групами понад 10 осіб.

Міністр охорони здоров’я Кріста Кіуру повідомила, що число нових випадків зараження зросло за останній час на 30%. Особливе занепокоєння викликають два регіони, де епідемія вже перейшла у фазу поширення.

Зазначається, що від початку пандемії у Фінляндії зафіксували 22 652 випадки коронавірусу, з них за минулу добу - 363. У відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває 21 хворий з коронавірусом, ще 119 пацієнтів у звичайних відділеннях.

Нагадаємо, раніше Фінляндія тимчасово заборонила туристичні поїздки з 8 країн у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Також повідомлялось, що Фінляндія заборонила в'їзд для сезонних працівників з України і третіх країн, на які поширюються обмеження Євросоюзу.