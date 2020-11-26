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В Финляндии ухудшается ситуация с COVID-19, могут ужесточить карантин

Четверг 26 ноября 2020 13:47
В Финляндии ухудшается ситуация с COVID-19, могут ужесточить карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Финляндии быстро ухудшилась ситуация с коронавирусом. Правительство призывает руководителей регионов принимать дополнительные меры.

Об этом сообщает Yle.

По словам, премьер-министра Санны Марин, пока нет оснований снова прибегать к закону о чрезвычайных полномочиях, однако, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, власти введут отдельные положения закона для борьбы с пандемией.

В настоящее время правительство предлагает временно закрыть заведения с высоким риском заражения (например, спортзалы и бассейны), а также запретить любые собрания группами более 10 человек.

Министр здравоохранения Криста Киуру сообщила, что число новых случаев заражения выросло за последнее время на 30%. Особое беспокойство вызывают два региона, где эпидемия уже перешла в фазу распространения.

Отмечается, что с начала пандемии в Финляндии зафиксировали 22 652 случая коронавируса, из них за минувшие сутки - 363. В отделениях интенсивной терапии сейчас находится 21 больной с коронавирусом, еще 119 пациентов в обычных отделениях.

Напомним, ранее Финляндия временно запретила туристические поездки из 8 стран в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Также сообщалось, что Финляндия запретила въезд для сезонных работников с Украины и третьих стран, на которые распространяются ограничения Евросоюза.

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