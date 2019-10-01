У Фінляндії стався напад в коледжі, є жертви

У Фінляндії в торговому центрі міста Куопіо стався збройний напад, в результаті якого одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsinkitimes.

Повідомляється, що інцидент стався 1 жовтня близько 13:00 в коледжі Savo, який знаходиться в торговому центрі Herman. За словами очевидців, чоловік озброєний кинджалом напав на людей. Для затримання нападника поліція застосувала зброю.

В результаті інциденту як мінімум одна людина загинула, ще дев'ять, включаючи нападника, отримали поранення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у США в торговому центрі міста Гант-Веллі (штат Меріленд) чоловік напав на перехожих, завдавши їм ножових поранень. Нападника застрелила поліція. В результаті нападу постраждали п'ять чоловік.

Також повідомлялося, що в передмісті французького Леона озброєний ножем чоловік напав на перехожих. Напад стався в Виллербанне. За даними місцевих чиновників і надзвичайної служби, в результаті події загинув 19-річний чоловік і було поранено ще 8 осіб. Троє потерпілих перебувають у важкому стані.