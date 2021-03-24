У Фінляндії знайшли можливий новий штам коронавірусу

У фінському місті Турку виявили можливий новий штам коронавірусу. Він за характеристиками нагадує південноафриканську мутацію вірусу.

Як повідомляється, новий вид COVID-19 виявили у місцевих студентів. У всіх інфікованих спостерігаються легкі симптоми захворювання. Лікарі вважають, що виявлений варіант вірусу досить легко розповсюджується, оскільки хворих студентів налічується вже більше ніж 90.

В установі зазначили, що цей штам не ідентичний південноафриканському, в зв'язку з чим передбачається, що він знову мутував.

"Ми поки не знаємо, звідки він з'явився тут. Це стане ясно пізніше, коли буде відомий весь геном вірусу", - повідомив головний лікар лікарні.