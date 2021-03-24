В Финляндии нашли возможный новый штамм коронавируса

В финском городе Турку обнаружили возможный новый штамм коронавируса. Он по характеристикам напоминает южноафриканскую мутацию вируса.

Как сообщается, новый вид COVID-19 обнаружили у местных студентов. У всех зараженных наблюдаются легкие симптомы заболевания. Врачи считают, что обнаруженный вариант вируса довольно легко распространяется, поскольку больных студентов насчитывается уже более чем 90.

В учреждении отметили, что этот штамм не идентичен южноафриканскому, в связи с чем предполагается, что он снова мутировал.

"Мы пока не знаем, откуда он появился здесь. Это станет ясно позже, когда будет известен весь геном вируса", - сообщил главный врач больницы.