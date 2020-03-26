У Фінляндії ізолюють столичний регіон

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти з 27 березня по 19 квітня

Уряд Фінляндії через коронавірус вирішив ізолювати регіон Уусімаа, де проживає 1,7 млн осіб і в який входить також столиця держави місто Хельсінкі. Про це повідомляє Yle.

Як повідомляється, обмеження будуть діяти з 27 березня по 19 квітня. Всередині регіону пересування не обмежується, але влада закликають не виходити з дому без вагомої причини.

Міністр внутрішніх справ Марія Охисало закликала жителів Уусімаа, що знаходяться в даний момент за межами регіону, повернутися додому. Якщо громадяни не будуть слідувати рекомендаціям поліції і будуть порушувати правила пересування, правоохоронні органи отримають право виписувати штраф.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн G7 погодилися з необхідністю спільних зусиль по боротьбі з новим коронавірусом, викликає захворювання COVID-19.

Крім того, у Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом. Смертельний випадок був виявлений у чоловіка з китайської провінції Юньнань, який помер, коли повертався на роботу в автобусі.