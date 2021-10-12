На фінішній прямій. Сьогодні Україна зіграє з Боснією передостанній матч у відборі на ЧС

Сьогодні, 12 жовтня, збірна України проведе передостанній поєдинок групового раунду відбіркового циклу на Чемпіонат світу-2022. У суперниках у "жовто-синіх" буде Боснія і Герцеговина.

До цього поєдинку підопічні Олександра Петракова підходять з невеликим полегшенням - нарешті в матчі з Фінляндією Україні вдалося здобути свою першу перемогу в нинішньому відборі. І за два тури до кінця саме українці є фаворитами на друге місце в групі, яке дає право поборотися за путівку в Катар через плей-офф. Зараз "жовто-сині" йдуть другими слідом за Францією з 8 балами. У Боснії і Фінляндії по 6 і 5 очок і по матчу в запасі відповідно. Але доля українців зараз залежить виключно від нас самих і це радує.

Головним же питанням напередодні зустрічі з боснійцями був стан Андрія Ярмоленка та Едуарда Соболя - останній через пошкодження зміг відіграти з фінами лише перший тайм, а перший отримав невелике пошкодження під кінець того ж поєдинку. Але, за словами Петракова, до майбутнього матчу всі підходять в оптимальних кондиціях.

"У нас все добре, втрат немає", - коротко відповів на запитання журналістів коуч українців.

Наставник національної збірної також додав, що до поєдинку з боснійцями готовий, хоча і зізнався, що почав підготовку вже після гри з Фінляндією.

"Я заздалегідь не дивився матчі Боснії і Герцеговини, був зайнятий Фінляндією. А коли сіли в літак, мені тут же дали інформацію. Подивився ігри боснійців з Казахстаном і Францією", - сказав Петраков.

А ось що стосується мотивації, то тут команду особливо налаштовувати не потрібно, зазначив головний тренер "жовто-синіх".

"Ми якраз тільки що згадували, що я їх знаю з 2010 року. Коли вони були маленькими, то їм потрібна була мотивація. Зараз вони - досвідчені гравці, яким не треба нічого говорити. Вони все знають. Ми не можемо зіграти навіть внічию", - додав він.

Що стосується Боснії, то у наших суперників також все залежить від них самих. До кінця відбору у них 3 матчі - два з українцями і один з фінами. Тому налаштовуватися зайвий раз їм теж не потрібно. Головна ж зброя боснійців - нестаріючий Едін Джеко, який в 35 років перейшов в "Інтер" і вже відзначився шістьма голами в семи матчах за чемпіона Італії. А ось ще один з лідерів боснійців Міралем П'янич з українцями не зіграє.

"Після Казахстану матч з Україною буде одним з найважливіших, бо у нас залишилося три ключові гри з нашими прямими конкурентами в боротьбі за друге місце в групі. Очікування перед грою з Україною? Я налаштований забити гол, але найкращим буде результат 2:0 на нашу користь", - зазначив Джеко.

Поєдинок відбудеться у Львові на "Львів-Арені" о 21:45. Транслюватиметься матч на телеканалах "Україна" та "Футбол 1".

Орієнтовні склади

Україна: П'ятов - Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко - Степаненко, Шапаренко - Ярмоленко, Циганков - Яремчук

Боснія і Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Ковачевич, Чивич - Стеванович, Чимирот, Хаджиахметович, Гояк, Колашинац - Джеко, Превляк