Финдиректор "Метинвеста" вошла в пятерку лучших в стране

Кроме финдиректора "Метинвеста", в перечень пяти лучших вошли Павел Ливертовский, Group CFO ДТЭК, Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления и финансовый директор МХП, Сергей Кальнооченко, финансовый директор Филип Моррис Украина и Лилия Воленко, финансовый директор ЕѴА.

"Для меня и всей команды "Метинвеста" это признание - подтверждение важности нашей работы в сложные времена. Поддержание стабильности производства - не только вопрос бизнеса, но и вклад в устойчивость Украины. В условиях войны каждая выплавленная тонна стали, уплаченный налог и каждый доллар экспортной выручки поддерживают экономику, армию и нашу общую борьбу за свободу. Это большая ответственность, и мы продолжаем работать, чтобы укреплять страну и ее конкурентоспособность на мировом рынке", - отметила Юлия Данкова.

В рейтинге приняли участие представители 80 компаний из основных отраслей экономики Украины. Победителей определяли в два этапа, с участием экспертного жюри. Победителей определяли в отдельных номинациях по таким критериям, как репутация, лидерство, эффективность, инновационность и управление рисками. CFO, получившие самые высокие оценки экспертного жюри, сформировали список тридцати лучших финансовых директоров Украины 2025 года.

Напомним, ранее компанию "Метинвест" Рината Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.