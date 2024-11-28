Финансирование бюджета этого года не вызывает беспокойства, - Марченко

По его словам, план внутренних поступлений перевыполняется по налогам, внешних поступлений будет достаточно.

"Только несколько дней назад нам поступило 4,8 млрд долларов на счета казначейства. Мы также ожидаем от Ukraine Facility 4 млрд евро. Это не только нам позволит профинансировать все расходы, которые мы должны профинансировать в первую и вторую очередь, но и третью очередь, то есть те расходы, которые мы финансируем в последнюю очередь. То есть средств у нас достаточно, и я не вижу никаких. проблем с концом года по бюджету 2024 года", – сказал министр.

По его данным, налоговая служба перевыполняет плановые показатели.

"На сегодняшний день перевыполнение по налоговой составляет 48 млрд гривен, и это еще не конец месяца", - отметил он.

Относительно таможни дела обстоят несколько хуже, отметил он.

"Они (таможня - ред.) пытаются, но иногда информационный фон, сформированный вокруг таможни, создает очень сложный вопрос по поводу мотивации людей, которых будут увольнять и переаттестовывать", - отметил Марченко.

Финансовая поддержка Украины

Финансовая поддержка Украины во время войны включает социальные выплаты, восстановление инфраструктуры, гуманитарную помощь и поставки оружия. Международные партнеры, включая США, ЕС, Великобританию и другие, обеспечивают эти ресурсы через гранты, кредиты и целевую помощь для укрепления обороны и стабильности.