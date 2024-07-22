Финансировали вооруженную агрессию РФ. АРМА переданы вертолеты и самолеты крымских бизнесменов

В январе 2024 года ГБР сообщило 9 предпринимателям, которые зарегистрированы на территории Крыма, подозрение в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины. Подозреваемые, в свою очередь, занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством. В частности они платили налоги России, финансируя таким образом вооруженную агрессию.

Фото: АРМА переданы вертолеты и самолеты крымских бизнесменов (dbr.gov.ua)

"Следствие установило, что в собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты. Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал", - добавляет ГБР.

После реализации авиапарка, средства направят на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».