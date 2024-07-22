Финансировали вооруженную агрессию РФ. АРМА переданы вертолеты и самолеты крымских бизнесменов

В управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА) переданы четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2, которые принадлежали крымским предпринимателям. Последние, в свою очередь, финансировали вооруженную агрессию Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
В январе 2024 года ГБР сообщило 9 предпринимателям, которые зарегистрированы на территории Крыма, подозрение в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины. Подозреваемые, в свою очередь, занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством. В частности они платили налоги России, финансируя таким образом вооруженную агрессию.
Фото: АРМА переданы вертолеты и самолеты крымских бизнесменов (dbr.gov.ua)
"Следствие установило, что в собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты. Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал", - добавляет ГБР.
После реализации авиапарка, средства направят на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственному парку-памятнику "Межигорье" передали в собственность движимое имущество, которое было арестовано по делу в отношении президента-беглеца Виктора Януковича.
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