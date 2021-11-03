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Фінансовий регулятор США залишив базову ставку без змін

Автор: Дмитро Левицький

Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками засідання вирішила зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0, 25% річних. Також регулятор оголосив про початок згортання антикризових заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ФРС.

"Комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки федеральних фондів на рівні від 0 до 0,25% і очікує, що буде доцільним підтримувати цей цільовий діапазон, поки умови на ринку праці не досягнуть рівня, що відповідає вимогам комітету", - йдеться у заяві.

Водночас ФРС США у листопаді почне зниження щомісячної ставки викупу скарбничих облігацій на 10 млрд доларів на місяць, а також знизить щомісячну ставку закупівель MBS на 5 млрд доларів на місяць.

"Комітет буде готовий скорегувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей комітету", - наголошується в заяві ФРС США.

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