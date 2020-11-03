"Фінансова бульбашка" може лопнути після виборів президента США, - аналітик

Фінансові ринки по всьому світу з особливою увагою стежать за розвитком політичної ситуації в США. Реакція біржових ринків з помітним падінням індексів якраз за тиждень до виборів президента США є показовим фактом - так званий індекс широкого ринку американських акцій S&P500 за тиждень з 26 жовтня до 30 жовтня впав на 5,7%.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

"Якою буде реакція біржового ринку після виборів у США - передбачити непросто. Поки ситуація виглядає такою, що ринки повинні падати, оскільки котирування більшості акцій зростають набагато швидше, ніж прибутки корпорацій. Грубо кажучи, на біржових ринках акцій дійсно спостерігаються ознаки "фінансової бульбашки", яка може "луснути" в будь-який момент, і це сильно вдарить по інвесторах, які купували цінні папери на настільки високих цінових рівнях як зараз", - вважає експерт.

Що ж стосується короткострокових перспектив долара США, то для нього, як зазначив Дмитро Чурін, спостерігаються тенденції до зміцнення, оскільки долар залишається найбільш затребуваною резервною валютою для усіх центробанків світу.

Крім того, як зазначив аналітик, інавгурація новообраного президента відбудеться 20 січня 2021 року. І тому, на його думку, за фактично три місяці до вступу на посаду обраного президента будь-які розбіжності в питанні справедливості підрахунку голосів або визнання/невизнання результатів повинні бути повністю вирішені.

"Те, що нинішній глава США Дональд Трамп у своїх виступах допускає жорсткі висловлювання, в стилі можливого невизнання результатів виборів, виглядає як частина політичної технології в рамках передвиборчої боротьби", - вважає він.

Чурін нагадав, що крім президентської гонки між демократами та республіканцями в США йде конкуренція за 35 зі 100 місць у Сенаті.

"Голосування за кандидатів у Сенат також пройде 3 листопада. Зараз контроль над Сенатом належить Республіканській партії, у якої 53 сенатори. В цілому, в розвинутій демократичній країні як США не повинно виникнути істотних проблем з проведенням нормальних виборів і подальшим переходом влади до сторони, що перемогла", - упевнений аналітик.

Відзначимо загальні вибори в США відбудуться 3 листопада. За крісло президента борються чинний лідер країни Дональд Трамп і колишній віце-президент США Джо Байден.

Нагадаємо, раніше аналітик спрогнозував, що буде з курсом долара після виборів у США.