Фінансовий комітет рекомендував заслухати голову НБУ на засіданні Ради

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував включити до порядку денного позачергового засідання Верховної ради 13 травня виступ голови Національного банку України (НБУ) Якова Смолія. Таке рішення було ухвалено під час засідання комітету 12 травня , повідомляє Інформаційне управління парламенту.

Згідно з повідомленням, Смолій представить у парламенті доповідь про діяльність НБУ.

Комітет також прийняв рішення взяти до відома доповідь Смолія про діяльність Національного банку, яка була заслухана і обговорена під час онлайн-засідання комітету у п’ятницю, 8 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НБУ Яків Смолій виступив з доповіддю перед членами фінансового комітету Ради, яке відбулося в онлайн-форматі 8 травня. Зокрема, Смолій заявив, що дії Національного банку України під час коронакризи були направлені на чотири основних мети.

Нагадаємо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.