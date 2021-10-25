Фінансову допомогу від ЄС треба використати для підтримки малого і середнього бізнесу, - Порошенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував партнерам з Європейського Союзу за виділення Україні макрофінансової допомоги. Він закликав владу спрямувати ці кошти на підтримку тих, хто найбільше постраждав внаслідок кризи - людям із вразливих категорій, а також малому та середньому бізнесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Виділення Євросоюзом 600 млн євро макрофінансової допомоги – вчасний та потрібний крок для підтримки нашої держави в умовах економічних та енергетичних викликів, спричинених як діями україноненависницького російського агресора, так і неефективною політикою влади", - заявляє Порошенко.

За його словами, Євросоюз як надійний партнер і союзник продовжує рішуче стояти пліч-о-пліч з Україною у протидії небезпечним загрозам.

"Очікуємо, що команда Зеленського використає ці важливі ресурси на допомогу вразливим верствам суспільства, а також малому та середньому бізнесу, а не на сумнівні популістичні проекти", - наголошує п’ятий президент.