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Финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении, - эксперт

Фото: финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Значительные финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего экономиста Центра экономической стратегии Дмитрия Горюнова.

"У нас до сих пор есть значительные финансовые проблемы на рынке. В частности, электроэнергии, но так же и на газовом рынке, в секторе теплоснабжения, что требует быстрого решения", - сказал он.

Горюнов объяснил, что удары по энергетике стали катализатором финансовой проблемы с текущей моделью регулирования энергетики, в частности, тарифа для населения.

"Это значит, что нам нужно ускоряться и прислушиваться к тем рекомендациям, которые нам дают, чтобы переходить от модели одинаковых цен для всех бытовых потребителей, которые не покрывают скорее всего ни себестоимости, ни тем более инвестиции в развитие новой энергосистемы. Переходить к модели таргетированных прямых субсидий, которые будут значительно эффективнее нашей системы и помогут сделать ее более устойчивой", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что решение проблемы долгов на балансирующем рынке электроэнергии позволит сделать более привлекательными инвестиции в энергетику.

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