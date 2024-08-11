Финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении, - эксперт

Значительные финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего экономиста Центра экономической стратегии Дмитрия Горюнова.
"У нас до сих пор есть значительные финансовые проблемы на рынке. В частности, электроэнергии, но так же и на газовом рынке, в секторе теплоснабжения, что требует быстрого решения", - сказал он.
Горюнов объяснил, что удары по энергетике стали катализатором финансовой проблемы с текущей моделью регулирования энергетики, в частности, тарифа для населения.
"Это значит, что нам нужно ускоряться и прислушиваться к тем рекомендациям, которые нам дают, чтобы переходить от модели одинаковых цен для всех бытовых потребителей, которые не покрывают скорее всего ни себестоимости, ни тем более инвестиции в развитие новой энергосистемы. Переходить к модели таргетированных прямых субсидий, которые будут значительно эффективнее нашей системы и помогут сделать ее более устойчивой", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что решение проблемы долгов на балансирующем рынке электроэнергии позволит сделать более привлекательными инвестиции в энергетику.
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