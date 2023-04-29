Финансовая прокуратура Франции проверяет Auchan в РФ на предмет коррупции, - СМИ

Финансовая прокуратура Франции с 2020 года ведет расследование по российскому подразделению французской компании Auchan по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Challenges .

Судебный источник сообщил, что в отношении российского филиала группы Auchan с 2020 года ведется судебное расследование, возбужденное Финансовой прокуратурой Франции, в частности, в связи с коррупцией в отношении иностранного публичного должностного лица.

Обыски в компании проходили еще в 2020 году. Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями Франции допрашивало действующих и бывших сотрудников российского подразделения.

Среди допрошенных в качестве свидетелей - генеральный секретарь группы, директор по международной безопасности и бывший директор по безопасности российского подразделения. В группе Auchan заявили, что цель расследования состоит в выяснении фактов внутри российского подразделения, но что он не направлен против группы, которая является потерпевшей по этому делу и оставляет за собой право выступить гражданским истцом.

"Auchan полностью отвечает на запросы французского правосудия по этому делу, которое, напомним, является делом мошенничества и завышения стоимости товаров, которые "Ашан Россия" покупает в России, и, следовательно, исключительно российским делом", - добавили в компании.