Финансисты объяснили, что происходит с курсом доллара в Украине

Ослабление официального курса гривны, наблюдаемое начиная с 20 мая, вызвано, скорее всего, не увеличением спроса на иностранную валюту, а другими факторами. Например, возможным "политическим" решением НБУ о необходимости дальнейшей контролируемой девальвации гривны .

Что стало причиной падения гривны

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что на прошлой неделе (с 20 по 24 мая) чистый клиентский спрос на валюту на межбанковском рынке снизился по отношению к предыдущей неделе. Так, согласно доступным данным за понедельник-четверг, 20-23 мая, средний чистый клиентский спрос на межбанке составил тогда 21,2 млн долларов. В то время как неделей ранее спрос достигал 24 млн долларов.

Соответственно, приходит к выводу аналитик, скачок девальвации сформировали не клиентские операции, а какие-то другие – например, военные. Возможно, Нацбанк профинансировал их своими интервенциями.

Об отсутствии дисбалансов на валютном рынке, которые давили бы на курс гривны, говорит и Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард".

Финансовые эксперты сходятся во мнении, что имеем дело с контролируемой НБУ девальвацией национальной валюты – ровно в тех пределах, которые определяет центробанк.

Но, конечно, НБУ принимает подобные решения не "с потолка", а исходя из широкого макроэкономического контекста.

В частности, напоминает Андрей Шевчишин, девальвационному скачку предшествовали заявления министра финансов Сергея Марченко по поводу дефицита средств государственного бюджета для финансирования оборонных нужд на сумму около 5 млрд долларов, а также упоминания об отсутствии договоренностей с международными партнерами по финансированию на 2025 год в условиях продолжения боевых действий.

Не исключает собеседник РБК-Украина и того, что на позицию НБУ по курсу гривны могли повлиять рекомендации международных партнеров, встреч с которыми в последнюю неделю хватало у отечественных чиновников. Здесь можно упомянуть и старт работы миссии МВФ по очередному пересмотру программы финансирования EFF, и встреча министров финансов стран G7, где присутствовал и украинский министр.

Не стоит забывать о длительном ухудшении торгового баланса страны из-за массы причин в условиях войны, в частности из-за падения экспорта агропродукции и увеличения импорта электроэнергии. Все это, безусловно, давит на курс гривны. И НБУ просто вынужден постепенно девальвировать национальную валюту, констатирует руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Напомним, на 28 мая курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти вслед за подорожанием на межбанковском валютном рынке.

Накануне, 27 мая, Национальный банк в пятый раз за последнюю неделю снизил официальный курс гривны. Официальный курс на 28 мая был установлен на уровне 40,3012 грн за 1 доллар. Предыдущий максимум был зафиксирован 27 мая – 40,1153.