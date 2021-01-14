Фінансує окупантів: "меру" окупованого Дебальцево оголосили підозру

Фото: Ігор Захаревич (dan-news.info)

Українська прокуратура заочно оголосила підозру так званому "меру" окупованого Дебальцево. Його підозрюють в участі в терористичній організації і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області.

За даними слідства, він з липня 2019 року на посаді так званого "голови адміністрації" Дебальцева разом з учасниками інших самопроголошених органів "ДНР" забезпечує матеріальну підтримку представників незаконних збройних формувань Росії.

"На зазначеній посаді так званий "мер" реалізує політику окупаційної адміністрації в Донецькій області щодо стягнення на їх користь коштів у вигляді "податків", а також перереєстрації підприємств і промислових потужностей, що залишилися на території міста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через засоби масової інформації він популяризує самостійність "ДНР".

На сьогодні так званим "мером" Дебальцева є Ігор Захаревич. Він є уродженцем села Красногорівка під Донецьком, яке контролюється українською стороною. З початку окупації був виконуючим обов'язки "міністра палива та енергетики". Пізніше перейшов до "адміністрації" Донецька.

Зазначимо, бої за Дебальцеве в лютому 2015 року були одними з найбільш кровопролитних за час війни на Донбасі. За даними Міноборони, Україна втратила до 200 бійців вбитими під час Дебальцевського котла.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру ватажку "прикордонної охорони ДНР".