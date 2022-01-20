Фінансування безпеки на українських дорогах за два останніх роки збільшилось вдвічі, - "Укравтодор"

Він розповів, що важливою передумовою для поліпшення безпеки автошляхів став законопроект №1061, автором якого є чинний міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Законопроект запровадив на автомобільних дорогах аудит безпеки, що дозволяє оперативно усувати недоліки проєктів.

"Якщо порівнювати показники 2016-2017 років із періодом 2020-2021, то фінансування заходів із безпеки дорожнього руху збільшилося вдвічі. У 2020 році на заходи безпеки дорожнього руху виділено 7,8% від загального фінансування. У січні-листопаді 2021-го показник зріс до 8,2%", - написав Івко.

За його даними, у грошовому еквіваленті фінансування безпеки дорожнього руху у 2020-2021 роках становило 16,3 млрд грн, тоді як у 2016-2017-му на це було спрямовано 9,8 млрд грн.

Також з 2020 року "Укравтодор" почав вимагати внесення до програми ремонту придорожньої інфраструктури. Таким чином від початку "Великого будівництва" уздовж доріг було встановлено 1254 кілометри освітлення - у 7 разів більше, ніж у 2018-2019 роках разом узятих.

"До того ж спільно з "Агентами змін" було розроблено проєкт нової дорожньої навігації. Вона дозволяє запобігти ДТП через незрозумілу розмітку, дорожні знаки тощо", - додав заступник керівника "Укравтодору".

На автодорогах в рамках "Великого будівництва" вже було влаштовано майже 100 тис. нових дорожніх знаків та понад 50 тис. км дорожньої розмітки.

Крім цього, за останні два роки "Укравтодор" установив 1 280 819 погонних метрів металевого бар’єрного огородження вздовж державних доріг - у 2,6 раза більше, ніж за період 2018-2019. Також за 2021 рік на дорогах було облаштовано 420 тис. погонних метрів тротуарів, що у 9,6 раза перевищує показник 2019-го.

"Ці чинники зіграли свою роль у ліквідації 28 місць концентрації ДТП протягом останніх двох років. До кінця поточного року заплановано зробити все, аби виправити ситуацію на ще 18 локаціях", - резюмував Івко.