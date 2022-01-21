Фінансували окупаційну владу: СБУ заблокувала "фінансовий центр" у Луганську

Механізм полягав у діяльності біля ОРДЛО тіньового фінансового установи. Воно "спеціалізувалося" на незаконному переказі коштів на підконтрольну українській владі територію та назад.

За неповні 7 років "роботи" фінустанови через українську платіжну систему перевели 87 млн ​​гривень. Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого "бюджету ЛНР".

За даними слідства, організував "бізнес" підприємець із Луганська ще у 2015 році.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили у спільників "фінансистів" понад 300 банківських карток клієнтів-"переселенців", комп'ютери, телефони, чорну бухгалтерію, готівку у валюті (майже 6 млн гривень).

Фото: у Луганську викрили чинний "фінансовий центр" (ssu.gov.ua)

Організатора "фінансового центру" затримали. За рішенням суду його взято під варту.