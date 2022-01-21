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Фінансували окупаційну владу: СБУ заблокувала "фінансовий центр" у Луганську

Автор: Іванна Шовкун

СБУ викрила та заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади. "Фінансові центри" були встановлені на тимчасово окупованих територіях країною-агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Механізм полягав у діяльності біля ОРДЛО тіньового фінансового установи. Воно "спеціалізувалося" на незаконному переказі коштів на підконтрольну українській владі територію та назад.

За неповні 7 років "роботи" фінустанови через українську платіжну систему перевели 87 млн ​​гривень. Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого "бюджету ЛНР".

За даними слідства, організував "бізнес" підприємець із Луганська ще у 2015 році.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили у спільників "фінансистів" понад 300 банківських карток клієнтів-"переселенців", комп'ютери, телефони, чорну бухгалтерію, готівку у валюті (майже 6 млн гривень).

Фото: у Луганську викрили чинний "фінансовий центр" (ssu.gov.ua)

Організатора "фінансового центру" затримали. За рішенням суду його взято під варту.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Києві групу зловмисників, які "обслуговували" ботоферму. Майже 6 тисячами роботів працювали на розхитування протестних настроїв в Україні.

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Служба безпеки України