Фінансували окупаційну владу: СБУ заблокувала "фінансовий центр" у Луганську

СБУ викрила та заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади. "Фінансові центри" були встановлені на тимчасово окупованих територіях країною-агресором.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.
Механізм полягав у діяльності біля ОРДЛО тіньового фінансового установи. Воно "спеціалізувалося" на незаконному переказі коштів на підконтрольну українській владі територію та назад.
За неповні 7 років "роботи" фінустанови через українську платіжну систему перевели 87 млн гривень. Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого "бюджету ЛНР".
За даними слідства, організував "бізнес" підприємець із Луганська ще у 2015 році.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили у спільників "фінансистів" понад 300 банківських карток клієнтів-"переселенців", комп'ютери, телефони, чорну бухгалтерію, готівку у валюті (майже 6 млн гривень).
Організатора "фінансового центру" затримали. За рішенням суду його взято під варту.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Києві групу зловмисників, які "обслуговували" ботоферму. Майже 6 тисячами роботів працювали на розхитування протестних настроїв в Україні.