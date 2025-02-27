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Не финальный документ. В МИД рассказали, что в тексте соглашения с США по ископаемым

Четверг 27 февраля 2025 16:52
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Не финальный документ. В МИД рассказали, что в тексте соглашения с США по ископаемым Фото: в МИД рассказали, что в тексте соглашения с США по ископаемым (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук, Роман Кот

Текст соглашения о полезных ископаемых согласован Украиной и США. В нем нет упоминаний ни о долгах Украины, ни о возмещении будущей помощи.

Об этом в ответе на вопрос РБК-Украина на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"В результате работы переговорных команд удалось доработать текст. И текст соглашения, по нашему мнению, стал значительно лучшим и принятым для подписания Украиной. В целом в результате совместной работы команд украинской и американской текст соглашения стал намного лучше", - отметил Тихий.

По словам спикера, правительство одобрило возможность подписания, уполномочило должностных лиц для того, чтобы подписывать это соглашение.

"Для нас очень важно, что в тексте нет упоминаний о долге Украины. Ни о 500 миллиардах, ни о других каких-то долгах", - добавил представитель МИД.

Кроме того, по словам Тихого, из текста соглашения об ископаемых удалось убрать пункт о возмещении будущей помощи в размере 2 доллара за 1.

"И очень важно также совместное использование этого фонда (Инвестиционного фонда восстановления - ред.). Потому что Украина и США совместно этим фондом распоряжаются. Этот фонд наполняется в Украине и используется для Украины, для инвестирования реконструкции Украины", - подчеркнул Тихий.

Представитель министерства добавил, что это соглашение носит рамочный характер, это первый шаг и начало процесса.

"Я призываю вас не воспринимать его как финальный документ, а как рамочный, который начинает сотрудничество", - резюмировал Тихий.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Кабинет министров Украины 26 февраля утвердил текст рамочного соглашения с правительством США "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в соглашении есть шесть ключевых моментов.

Президент Владимир Зеленский положительно оценил этот документ. Он также сообщил, следующий документ будет сложнее и предусматривает ратификацию в Верховной Раде.

А сегодня, 27 февраля, стало известно, кто от Украины подпишет соглашение о природных ресурсах с США. Правительство уполномочило подписать соглашение первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

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