Финалист Лиги чемпионов продлил контракт с наставником команды: известны сроки

Менеджмент миланского "Интера" после удачного завершения предыдущего и старта нынешнего сезонов решил продолжить сотрудничество с главным тренером Симоне Индзаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

47-летний специалист продолжит работу с "нерадзурри". Он поставил подпись под новым соглашением с итальянским грандом.

Индзаги-младший заключил контракт с "Интером" на 2 года. Нынешний сезон для итальянского тренера стал третьим во главе миланцев. Под его руководством "нерадзурри" в этом году дошли до финала Лиги чемпионов, а также завоевали по два Кубка и Суперкубка Италии.

Сезон 2023/23 "Интер" Индзаги начал с трех побед подряд в Серии А. Миланцы одолели "Монцу" (2:0), "Кальяри" (2:0) и "Фиорентину" (4:0). Вместе с соседями из "Милана" подопечные итальянца делят лидерство в чемпионате.

Кто такой Симоне Индзаги

Уроженец Пьяченцы, бывший нападающий сборной Италии и ряда местных команд. Младший брат прославленного форварда Филиппо Индзаги.

Карьеру тренера начал в 2010 году с молодежного сектора римского "Лацио". Работал с командами U-17 и U-19 "орлов". В конце сезона 2015/16 возглавил первую команду римлян в статусе и. о. главного тренера.

Полноценным наставником "Лацио" стал в июле 2016 года. В общей сложности столичной команде отдал 15 лет – 10 как футболист и 5 в качестве тренера. Завоевал с "орлами" Кубок Италии 2018/19 и два Суперкубка страны. Поклонник игровой формации 3-5-2.