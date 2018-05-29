У фіналі Ліги Чемпіонів переміг 4G

Під час фіналу Ліги Чемпіонів клієнти Vodafone надавали перевагу 4G і встановили рекорд трафіку

26 травня в місцях проведення фіналу Ліги Чемпіонів – у фан-зонах і на НСК «Олімпійський» – в українській мережі Vodafone клієнти використали 4 ТБ 3G інтернету, що дорівнює приблизно 24 добам безперервного перегляду YouTube.

Інтернет трафік у 4G мережі на НСК «Олімпійському» перевищив трафік мережі 3G: 52% всього інтернет трафіку було згенеровано в LTE, близько 48% всього обсягу інтернету припало на 3G мережу. Частка 2G трафіку виявилася незначною, менше 1%.

Пікове навантаження на стадіоні припало на годину перед початком матчу, з 20:00 до 21:00. У цей день зафіксовано рекорд України по завантаженню даних у мережі – 150 ГБ за одну годину пропустила через себе індор мережа в НСК «Олімпійському», 102 ГБ з них припало на спілкування в соціальних мережах, стрімінг відео та передачу фото в 4G мережі. Це майже вдвічі більше порівняно з активністю клієнтів Vodafone з 89 країн світу під час проведення фіналу Євробачення в травні минулого року.

Разом із організацією мережі на НСК «Олімпійський» інженери Vodafone підготували до підвищеної інтернет-активності ще 4 фан-зони в Києві: на Хрещатику, Контрактовій площі, у парку Шевченка та перед Палацом «Україна». Найбільш інтернет-активною фан-зоною став Хрещатик. За добу мережа Vodafone в фан-зоні на Хрещатику опрацювала понад 900 ГБ трафіку, це в 10 разів більше, ніж у звичайний день.

Підвищена активність в цей день спостерігалася також в київських аеропортах: у Борисполі клієнти Vodafone використовували понад 550 ГБ, в Жулянах – понад 320 ГБ. Голосові послуги в місцях проведення фіналу Ліги Чемпіонів не користувалися популярністю, абоненти віддали перевагу швидкісному мобільному інтернету.

Рекордне навантаження не позначилося на роботі мережі – в місці проведення фіналу і в фан-зонах інженери компанії розширили ємності мережі та оптимізували роботу стільників, переналаштувавши параметри мережі для роботи у режимі масових заходів, а також встановили додаткові базові станції. Завдяки цьому клієнти оператора змогли ділитися враженнями від матчу й атмосферою в фан-зонах у режимі онлайн.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.