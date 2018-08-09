Фільм "Зої": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Зої" (YouTube / Сінематіко)

Офіційний трейлер фантастичної мелодрами "Зої"

В українських кінотеатрах стартував показ картини "Зої". Онлайн трейлер романтичної фільму, сюжет і виконавці головних ролей - в матеріалі Styler.

"Зої": онлайн трейлер

Режисером фантастичної мелодрами про романтичні стосунки майбутнього виступив Дрейк Дорімус ("Як божевільний", "Рівні"). Сценаристом є Річард Грінберг. Зйомки проходили в місті Монреаль (Канада).

Офіційний трейлер фільму "Зої" (YouTube / Сінематіко)

Головні ролі виконали: Леа Сейду, Юен Макгрегор, Рашида Джонс, Тео Джеймс, Метью Грей Габлер і інші.

Спочатку головного персонажа у фільмі "Зої" повинен був зіграти Чарлі Ханнем, але через насичений графік актор відмовився від участі в картині, і на цю роль був запрошений Юен Макгрегор.

Сюжет картини "Зої"

У світі майбутнього стає можливим оцінити потенційного партнера і дізнатися, чи будуть щасливими відносини з тією чи іншою людиною. Спеціальна програма обчислює відсоток успішності романтичного зв'язку чоловіка і жінки.

Крім того, вчені розробили андроїдів "синтетиків" - ідеальних коханих, які ніколи не зрадять, будуть уважними і відданими своїй другій половинці.

У центрі сюжету працівники дослідницького наукового центру, що займаються розробкою "синтетиків". Зої і Коул трудяться над удосконаленням романтичної технології, і між ними виникають почуття. Але чи зможуть вони бути разом всупереч прогнозам програми про їх повну несумісність?