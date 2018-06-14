Фільм "Суперсімейка 2": дивитися онлайн трейлер

Офіціальній трейлер анімаційного фільму "Суперсімейка 2"

"Суперсімейка 2": трейлер онлайн

14 червня в українських кінотеатрах старує прокат "Суперсімейки 2" - продовження анімаційного фільму від студії Pixar. Перша частина супергеройського мультфільму вийшла в 2004 році і була удостоєна премії "Оскар".

Офіційний трейлер фільму "Суперсімейка 2" (YouTube/B & H Film Distribution Company)

Режисером і сценаристом "Суперсімейки 2" знову став Бред Берд. Продюсери - Джон Уокер, Джон Лассетер. Над створенням картини працювала знаменита американська Pixar Animation Studios, і вона стала ювілейною 20-ю повнометражною анімаційною стрічкою студії.

В українському дубляжі "Суперсімейки 2" брали участь Олександр Усик (Брила), Наталя Сумська (Пані Посол), TAYANNA (Войд).

Сюжет мультфільму "Суперсімейка 2"

У сіквелі "Суперсімейки" головним персонажем стає Хелен Парр. Еластика відправляється на виконання суперзавдань, у той час як Містер Винятковий повертається до повсякденних турбот. Тепер Боб Парр займається домашнім господарством і виховує дітей. Члени сімейки не підозрюють, що у малюка Джек-Джека є нові надздібності.

Але все змінюється, коли на горизонті з'являється черговий суперлиходій з підступним планом. Родині знову доведеться згуртуватися і працювати спільно, щоб перешкодити злодію.