Фільм "Світ юрського періоду 2": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фантастичного трилера "Світ юрського періоду 2"

"Світ Юрського періоду 2": трейлер онлайн

Пригодницький фільм "Світ Юрського періоду 2" (оригінальна назва "Jurassic World: Fallen Kingdom") входить через 3 роки після першої частини фантастичної історії про динозаврів, і є вже п'ятим за рахунком фільмом франшизи "Парк Юрського періоду" від Стівена Спілберга.

Українська прем'єра картини призначена на 7 червня 2018 року.

Офіційний трейлер фільму "Світ Юрського періоду 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Режисером другої частини фільму виступив Хуан Антоніо Байон ("Неможливе", "Притулок"), сценаристами є Колін Треворроу і Дерек Конноллі. Стівен Спілберг брав участь в зйомках "Світу Юрського періоду 2" в якості виконавчого продюсера.

Головні ролі виконали Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм, які також знімалися в першому фільмі.

"Світ Юрського періоду 2": сюжет картини

Продовження картини знято дусі фільму-катастрофи. "Світ Юрського періоду 2" стане більш похмурим, а глядачі побачать нових динозаврів.

Після подій першої частини минуло вже чотири роки. Бізнесмени знову вирішують відкрити парк розваг. Аби привабити туристів, в лабораторії виводять новий вид ящерів. Ці хижаки стали ще агресивнішим і більш кмітливими.

В один із днів помилка в системі безпеки призводить до того, що один з динозаврів виривається на волю. До того ж, через вулкан, що прокинувся, острову і всім його мешканцям загрожує небезпека.

Колишня працівниця парку, Клер вирішує організувати рятувальну кампанію. Учасником команди стає і дресирувальник Оуен, який приїжджає на острів тільки заради своєї вихованки - велоцираптора Блю.

У спробах врятувати динозаврів і гостей парку герої картини будуть бігти розлючених хижаків, вулканічних бомб і потоків розжареної лави.