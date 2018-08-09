Фільм "Мамма Міа! 2": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Мамма Міа! 2" (facebook.com/UniversalPicturesUkraine)

Офіційний трейлер комедійного мюзиклу "Мамма Міа! 2", сюжет і виконавці головних ролей в продовженні популярного фільму

9 серпня в Україні стартує прокат фільму "Мамма Міа! 2". Онлайн трейлер музичної комедії, хто із зірок кіно і шоу-бізнесу знявся в сіквелі картини - в матеріалі Styler.

"Мамма Міа! 2": трейлер онлайн

Легендарний мюзикл 2008 року повертається. Продовження фільму "Мамма Міа!" було знято режисером Олом Паркером на голлівудській кіностудії Universal Pictures.

Офіційний трейлер фільму "Мамма Міа! 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Головну героїню Донну, як і в першій частині фільму, зіграла Меріл Стріп. Роль молодої Донни дісталася Лілі Джеймс. У мюзиклі також знялася співачка Шер. Це її друга роль в кіно після мюзиклу "Бурлеск".

Глядачі побачать нових персонажів, а також знову зустрінуться з улюбленими героями у виконанні Аманди Сейфрід, Коліна Ферта, Пірса Броснана, Стеллана Скарсгарда, Енді Гарсіа, Джеремі Ірвіна і ін.

Сюжет картини "Мамма Міа! 2"

Дія фільму розгортається на грецькому острові Калокаірі, через кілька років після подій першої частини комедії. Донна померла, а її дочка Софі хоче відкрити оновлене кафе в пам'ять про свою маму. На вечірку з нагоди початку роботи таверни збираються подруги і всі три коханих чоловіки Донни. В цей же час Софі дізнається про те, що чекає на дитину. При цьому, дівчина не впевнена в своєму шлюбі. Тому Софі просить своїх "батьків" Білла, Сема і Гаррі, а також Таню і Розі розповісти про історію своєї матері.

Зовсім несподівано для всіх героїв, на вечірку приїде бабуся Софі, яка відреклася від своєї дочки, коли дізналася про її вагітність.

Сюжет мюзиклу перенесеться в 1979 рік, коли молода Донна приїхала на Калокаірі, познайомилася по черзі з хлопцями і завагітніла, не знаючи, хто справжній батько її майбутньої доньки.