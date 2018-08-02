Кадр з фільму "Кодекс Готті" (YouTube / Multiplex Cinema)

Офіційний трейлер кримінального трилера "Кодекс Готті"

На екрани українських кінотеатрів виходить фільм "Кодекс Готті". Дивитися онлайн трейлер біографічної картини про одного з найбільш відомих кримінальних авторитетів Нью-Йорка можна у нас на Styler.

"Кодекс Готті": онлайн трейлер

Фільм, заснований на біографії американського мафіозі Джона Готті, був знятий режисером Кевіном Коннелі, відомим раніше своїми акторськими роботами у фільмах "Щоденник пам'яті", "Гола правда", "Обіцяти - не означає одружитися".

Офіційний трейлер фільму "Кодекс Готті" (YouTube / Kinomania Films Distribution)

Головну роль кримінального авторитета Джона Готті зіграв Джон Траволта. Однак відомо, що їй також цікавився Сильвестр Сталлоне.

Джона Готті молодшого могли зіграти Шайа ЛаБаф, Ченнінг Татум, Домінік Купер або Джеймс Франко, але вона дісталася Спенсеру Лофранко.

Дочку Готті, Анджел, грає дочка Траволти Елла.

У фільмі "Кодекс Готті" могла знятися Ліндсі Лохан. Її навіть затвердили на роль. Але представники актриси надали список дуже високих вимог, після чого знімальна група прийняла рішення відмовити Лохан, незважаючи на її особисте прохання.

Примітно, що в процесі зйомок фільму були використані кілька особистих автомобілів Джона Траволти. Головний герой також носив краватки, що належали особисто Джону Готті.

Сюжет картини "Кодекс Готті"

Дія розгортається в Нью-Йорку початку минулого століття. Глядачі побачать становлення кримінального авторитета Джона Готті і дізнаються його шлях до вершини злочинного світу.

У той час, як старший Джон Готті очолює кримінальну сім'ю Гамбіно, його син обирає зовсім інше життя і стає на шлях спокути.