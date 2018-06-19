Офіційний трейлер кримінальної комедії "8 подруг Оушена"
В український прокат в червні вийшов фільм "8 подруг Оушена". Дивитися онлайн трейлер американської комедії із зоряним акторським складом можна у нас на Styler.
Прем'єра комедії Гері Росса в Україні відбулася 14 червня 2018. "8 подруг Оушена" кінокритики назвали найбільш очікуваним фільмом літа, адже крім захоплюючого кримінального сюжету в картині задіяні найпопулярніші голлівудські актриси.
Офіційний трейлер "8 подруг Оушена" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)
Кримінально-пригодницька комедія знята кінокомпанією Warner Bros. Pictures. Режисером і сценаристом виступив Гері Росс, відомий своїми роботами над фільмами "Плезантвіль", "Фаворит", "Голодні ігри".
8 подруг Оушена сигалі Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Енн Хетеуей, Хелена Бонем Картер, Ріанна, Мінді Калінга, Сара Полсон, Аквафіна.
Фото: Актриси "8 подруг Оушена" (facebook.com/WarnerBrosPicturesUkraine)
У фільмі також знімалися Метт Деймон, Дакота Фаннінг, Адріана Ліма, Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кеті Холмс, Олівія Манн, Річард Армітаж, Деміен Льюїс.
Новий фільм має багато спільного з картиною "11 друзів Оушена", але головними героїнями на цей раз стали жінки. Одна з них, Деббі, є заповзятливою сестрою бандита Денні Оушена.
Деббі виходить з в'язниці, де протягом декількох років планувала зухвалий план пограбування. Їй належить зібрати команду професіоналів, щоб викрасти коштовність вартістю 150 млн доларів.
У дівчат немає права помилитися, так як діамантове кольє, яке вони хочуть непомітно вкрасти, буде знаходитися на очах у всіх під час виставки в нью-йоркському музеї.