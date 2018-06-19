Офіційний трейлер кримінальної комедії "8 подруг Оушена"

В український прокат в червні вийшов фільм "8 подруг Оушена". Дивитися онлайн трейлер американської комедії із зоряним акторським складом можна у нас на Styler.

"8 подруг Оушена": онлайн трейлер

Прем'єра комедії Гері Росса в Україні відбулася 14 червня 2018. "8 подруг Оушена" кінокритики назвали найбільш очікуваним фільмом літа, адже крім захоплюючого кримінального сюжету в картині задіяні найпопулярніші голлівудські актриси.

Офіційний трейлер "8 подруг Оушена" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Кримінально-пригодницька комедія знята кінокомпанією Warner Bros. Pictures. Режисером і сценаристом виступив Гері Росс, відомий своїми роботами над фільмами "Плезантвіль", "Фаворит", "Голодні ігри".

8 подруг Оушена сигалі Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Енн Хетеуей, Хелена Бонем Картер, Ріанна, Мінді Калінга, Сара Полсон, Аквафіна.

Фото: Актриси "8 подруг Оушена" (facebook.com/WarnerBrosPicturesUkraine)

У фільмі також знімалися Метт Деймон, Дакота Фаннінг, Адріана Ліма, Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кеті Холмс, Олівія Манн, Річард Армітаж, Деміен Льюїс.

Сюжет картини "8 подруг Оушена"

Новий фільм має багато спільного з картиною "11 друзів Оушена", але головними героїнями на цей раз стали жінки. Одна з них, Деббі, є заповзятливою ​​сестрою бандита Денні Оушена.

Деббі виходить з в'язниці, де протягом декількох років планувала зухвалий план пограбування. Їй належить зібрати команду професіоналів, щоб викрасти коштовність вартістю 150 млн доларів.

У дівчат немає права помилитися, так як діамантове кольє, яке вони хочуть непомітно вкрасти, буде знаходитися на очах у всіх під час виставки в нью-йоркському музеї.