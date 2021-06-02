RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Філіппіни обрушився тропічний шторм, є жертви

Автор: РБК-Україна

У середу, 2 червня, на Філіппіни обрушився тропічний шторм. В результаті негоди загинули щонайменше три людини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Синоптики повідомили, що шторм "Чой-ван" знаходиться на північний захід від центральної провінції Масбате зі стійким вітром 65 км/год і поривами до 90 км/год.

За словами синоптиків, шторм рухається в північно-західному напрямку і може ослабнути в четвер, коли буде направлятися в бік Південно-Китайського моря.

Щонайменше три людини загинули, в тому числі 14-річна мешканка села. Вона під час сильного дощу кинулася з батьком на берег річки, щоб врятувати своїх сільськогосподарських тварин. Однак її змило сильною течією. Її батько вважається зниклим безвісти.

Співробітники берегової охорони рятують жителів сіл, які опинилися в пастці в будинках, охоплених піднімається паводкової водою. У 18 південних селах перемістили понад 2600 осіб в евакуаційні центри.

Нагадаємо, раніше у Беринговому морі був один з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.

Крім того, в лютому на Філіппінах проводилася евакуація жителів через шторм " Дуцзюань".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Филиппинышторм