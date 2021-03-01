Філіппіни розпочали вакцинацію від коронавірусу китайською вакциною Sinovac

1 березня Філіппіни розпочали свою програму імунізації від COVID-19. Першими щеплення вакциною Sinovac Biotech отримали медичні працівники.

Про це повідомляє Reuters .

Медичні працівники шести державних лікарень столичного регіону отримали вакцини Sinovac Biotech, подаровані Китаєм у неділю. Наразі це єдина вакцина, яка є на Філіппінах.

"Ви справді є героями в цей час пандемії. Тому правильно, що ви першими отримаєте вакцини", - сказав прес-секретар президента Гаррі Роке медичним працівникам.

Запуск програми з вакцинації відкладався декілька разів, останнього разу - через затримку 525 600 доз вакцини AstraZeneca, які мали надійти в понеділок.

Цього року планують прищепити 70 зі 108 мільйонів жителів Філіппін для досягнення колективного імунітету та відновлення економіки.

Карліто Гальвес, який очолює урядову стратегію вакцинації, заявив, що Філіппіни не можуть рухатись вперед, поки всі не будуть імунізовані.

"Це наш моральний обов'язок", - сказав Гальвес, який отримав ін'єкцію в прямому ефірі. Він додав, що вакцини - це "дози надії".

Загалом Філіппіни повідомили про 576352 випадки захворювання на COVID-19, включаючи інфікування більш заразним британським варіантом коронавірусу. Зафіксовано 12 318 смертей.

Філіппіни стали останньою країною в Південно-Східній Азії, яка розпочала свою програму імунізації, але перед нею постала проблема не лише забезпечити постачання вакцин, а й переконати своїх громадян підтримати вакцинацію.