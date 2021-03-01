Филиппины начали вакцинацию от коронавируса китайской вакциной Sinovac

Медицинские работники шести государственных больниц столичного региона получили вакцины Sinovac Biotech, подаренные Китаем в воскресенье. Сейчас это единственная вакцина, которая есть на Филиппинах.

"Вы действительно являетесь героями в это время пандемии. Поэтому правильно, что вы первыми получите вакцины", - сказал пресс-секретарь президента Гарри Роке медицинским работникам.

Запуск программы по вакцинации откладывался несколько раз, последний раз - из-за задержки 525 600 доз вакцины AstraZeneca, которые должны были поступить в понедельник.

В этом году планируют привить 70 из 108 миллионов жителей Филиппин для достижения коллективного иммунитета и восстановления экономики.

Карлито Гальвес, который возглавляет правительственную стратегию вакцинации, заявил, что Филиппины не могут двигаться вперед, пока все не будут иммунизированы.

"Это наш моральный долг", - сказал Гальвес, который получил инъекцию в прямом эфире. Он добавил, что вакцины - это "дозы надежды".

В общем Филиппины сообщили о 576352 случаях заболевания COVID-19, включая инфицирование более заразным британским вариантом коронавируса. Зафиксировано 12 318 смертей.

Филиппины стали последней страной в Юго-Восточной Азии, которая начала свою программу иммунизации, но перед ней встала проблема не только обеспечить поставку вакцин, но и убедить своих граждан поддержать вакцинацию.