Филиппины начали вакцинацию от коронавируса китайской вакциной Sinovac
1 марта Филиппины начали свою программу иммунизации от COVID-19. Первыми прививки вакциной Sinovac Biotech получили медицинские работники.
Об этом сообщает Reuters.
Медицинские работники шести государственных больниц столичного региона получили вакцины Sinovac Biotech, подаренные Китаем в воскресенье. Сейчас это единственная вакцина, которая есть на Филиппинах.
"Вы действительно являетесь героями в это время пандемии. Поэтому правильно, что вы первыми получите вакцины", - сказал пресс-секретарь президента Гарри Роке медицинским работникам.
Запуск программы по вакцинации откладывался несколько раз, последний раз - из-за задержки 525 600 доз вакцины AstraZeneca, которые должны были поступить в понедельник.
В этом году планируют привить 70 из 108 миллионов жителей Филиппин для достижения коллективного иммунитета и восстановления экономики.
Карлито Гальвес, который возглавляет правительственную стратегию вакцинации, заявил, что Филиппины не могут двигаться вперед, пока все не будут иммунизированы.
"Это наш моральный долг", - сказал Гальвес, который получил инъекцию в прямом эфире. Он добавил, что вакцины - это "дозы надежды".
В общем Филиппины сообщили о 576352 случаях заболевания COVID-19, включая инфицирование более заразным британским вариантом коронавируса. Зафиксировано 12 318 смертей.
Филиппины стали последней страной в Юго-Восточной Азии, которая начала свою программу иммунизации, но перед ней встала проблема не только обеспечить поставку вакцин, но и убедить своих граждан поддержать вакцинацию.
Как сообщалось, поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться. Импортер просил Украину разрешить перенос поставок на апрель.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что китайскую вакцину получат те, кому не хватит Pfizer.
Украина просила Китай ускорить поставки вакцины от COVID еще в январе.