На Філіппінах озброєний чоловік узяв в заручники близько 30 людей

У понеділок в Манілі (столиця Філіппін) озброєна поліція і спецназ почали спецоперацію в дорогому торговому центрі V-Mall після стрілянини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

За даними The New York Times, стрілянину відкрив звільнений з роботи охоронець. Він поранив щонайменше одну людину і ще близько 30 взяв в заручники.

За попередніми даними поліції, майже всі заручники - співробітники центру. В даний час поліція веде переговори з загарбником.

Зазначимо, у суботу, 8 січня, військовослужбовець влаштував стрілянину в місті Корат на північному сході Таїланду. Озброєний чоловік застрелив свого командувача і двох інших солдатів, а потім відкрив вогонь у торговельному центрі Terminal 21.

Нагадаємо, в Приморському райсуді Одеси обвинувачений з гранатою взяв у заручники двох суддів. Під час судового засідання обвинувачений в умисному вбивстві дістав гранату і погрожував підірвати себе і всіх присутніх.

РБК-Україна також писало, що 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.