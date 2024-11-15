В "Филипп Моррис" заговорили о риске деинвестиций из-за непрогнозируемости налоговой политики

Украина испытывает проблемы с прогнозируемостью в налоговой и регуляторной политике, что крайне важно для ведения бизнеса в стране, особенно во время полномасштабной войны. Хаотические, непрогнозируемые действия в этой сфере могут привести к потере иностранных инвестиций.

По его словам, наиболее неожиданные шаги традиционно проходят в регуляторной политике.

"К сожалению, в Украине никогда не было последовательной, понятной стратегии в этой сфере: чего мы хотим достичь, как мы к этому идем, как оно влияет на потребление? Все делается хаотично. Абсолютно неожиданно может быть зарегистрирован какой-то законопроект, который говорит, что завтра нужно запретить выкладку продукции на витринах. Есть ли анализ того, как это повлияет на ситуацию? которых разрешена выкладка и при этом потребление ниже, чем в странах, где выкладка запрещена", - заявил Барабаш.

По его словам, бизнес должен тратить существенные средства, чтобы полностью соответствовать новым законодательным нормам, которые, по сути, не имеют никакого смысла.

"За три года полномасштабной войны нас заставили трижды сменить упаковку, изменить предупреждение о вреде курения, убрать какие-то элементы, изменить форматы. Для чего это делается? Это точно сказывается на белом бизнесе, потому что это дополнительные инвестиции и деньги, время на модификацию оборудования .Влияния на легальное потребление такие инициативы не имеют, а вот рынок нелегальной продукции точно выиграет", - прогнозирует генеральный директор "Филипп Моррис Украина".

К тому же он напомнил, что в крупных международных корпорациях подобные изменения требуют много времени.

"Нам реально нужно 18 месяцев на такие изменения, потому что есть процесс заказа материалов, есть договоры с поставщиками. А у нас принимают решение с требованиями сделать это буквально на завтра или через три месяца", - добавил Барабаш.

В то же время генеральный директор "Филипп Моррис Украина" положительно оценил отдельные наработки в налоговой политике, гарантировавшие стабильность для бизнеса – в частности, 7-летний план повышения акцизов на табачную продукцию, действовавший с 2017 года.

"Мы понимаем, что бюджету нужны деньги из-за войны, поэтому мы просили дать бизнесу предсказуемость, сделать календарь на следующие годы, а дальше придерживаться его. Поэтому правительственный законопроект с планом постепенного поднятия акцизов к 2028 году мы поддержали, тем более что это гармонизация с Евросоюзом", - объясняет Барабаш.

Он также отметил, что данным законопроектом №11090 предусмотрены и европейский уровень ставок, а также и норма о том, что ставки на разные табачные изделия будут разными, как в ЕС. Потому что Украина на сегодняшний день единственная страна на европейском континенте, где ставки на ТВЭНы и сигареты одинаковы.

Компания поддержала этот законопроект, несмотря на то, что он предусматривает перевод акцизных ставок по гривне в евро – а это дополнительные валютные риски для производителя.

Но и в налоговой сфере случаются непредсказуемые шаги – ведь сейчас во время подготовки ко второму чтению законопроект пытаются втиснуть дополнительные повышения процентной (адвалерной) ставки акциза.

"Это будет выбор между либо продолжать и увеличивать инвестиции, либо начинать потихоньку их сокращать – то, что называется деинвестированием", - прогнозирует генеральный директор "Филипп Моррис Украина".

Он напомнил, что в этом году компания инвестировала более 30 млн. долларов в новую фабрику на Львовщине.

"Две линии работают, третья линия устанавливается и еще две линии уже приехали, будут установлены до января 2025 года. Но если мы увидим сценарий, когда из-за налоговых изменений мы будем вынуждены поднимать цены до 150, 200, 250 гривен, а борьба с нелегальным рынком будет как раньше "шаг вперед – два назад", так эти пять линий нам не нужны. Зачем нам эти линии устанавливать?", – объясняет генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш.

Как отмечалось, компания "Филипп Моррис Украина" работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн долларов. В 2023 году ФМУ уплатило в Украине более 30 млрд грн налогов. С начала полномасштабного вторжения выделило 400 млн грн на гуманитарные проекты.

С начала полномасштабного вторжения России компания вынуждена была приостановить работу фабрики на Харьковщине из-за рисков безопасности для работников. В мае 2024 года Philip Morris International открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала 30 млн долларов.