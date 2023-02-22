В "Филипп Моррис" объяснили, почему не могут продать бизнес в России на условиях Кремля

По его словам, группа PMI вела переговоры по крайней мере с тремя "серьезными" потенциальными покупателями, но "переговоры зашли в тупик".

Он также указал на положение о продаже российских активов иностранными компаниями, позволяющими Кремлю диктовать оценку и условия соглашений.

По словам топ-менеджера, он обязан перед акционерами сохранить стоимость бизнеса.

"Я знаю, что кое-кто... думает, что мы решили не уходить, но мы до сих пор не приняли никаких решений, потому что... мы не можем их выполнить", - сказал Ольчак.

"Когда я говорю, что я ухожу или не ухожу, это совершенно неважно, потому что мы пытались в прошлом году, но все застряло", - добавил он.

Ольчак добавил, что "весьма вероятно" потребует учета положения об обратном выкупе активов, если их все же удастся продать.

Цена российского бизнеса Philip Morris не раскрывается, но в отчете компании говорилось, что компания в России имела активы на $2,5 млрд.

Помимо Marlboro, компания продает в России сигареты таких брендов как L&M и Chesterfield, бездымный продукт IQOS.

По данным FT, среди табачных компаний российский бизнес продал только Imperial Brands, выпускающий сигареты Davidoff, зафиксировав убытки на $475 млн.

British American Tobacco заявили, что процесс выхода из России может затянуться до 2024 года. В свою очередь Japan Tobacco уходить из России не планирует.

Как сообщалось, впервые о планах по выходу с российского рынка компания Philip Morris заявила в марте 2022 года. С тех пор компания сняла с продажи ряд своих сигаретных брендов, представленных на рынке.

Кроме того, были отменены планы по производству свыше 20 млрд. сток TEREA (для IQOS ILUMA) в России и связаны с этим текущие инвестиции на 150 млн. долларов США.