У "Філіп Морріс" новий генеральний директор

"Філіп Морріс Україна" повідомила про призначення генеральним директором Максима Барабаша. Він змінив на цій посаді Костаса Салвараса та відповідатиме за управління бізнесом в Україні, Грузії, Вірменії та Молдові.

Останні чотири роки Максим Барабаш обіймав посаду фінансового директора "Філіп Морріс Україна". До цього він працював на керівних посадах у сфері фінансів, стратегічного планування та розвитку бізнесу в Україні та у регіоні Близького Сходу. До компанії приєднався у 2001 році.

"Я дуже пишаюся тим, що отримав можливість очолити таку чудову команду. Сьогодні Philip Morris International очолює трансформацію галузі, прокладаючи шлях до бездимного майбутнього, і Україна - в авангарді змін. Вже 1,4 млн українських курців відмовилися від цигарок на користь менш шкідливої ​​альтернативи - IQOS від PMI. Ми впевнені, що при відповідному регулюванні та оподаткуванні вже через 10-15 років Україна може стати вільною від сигаретного диму", - повідомив Максим Барабаш.