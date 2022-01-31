ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У "Філіп Морріс" новий генеральний директор

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 січня 2022 12:58
У "Філіп Морріс" новий генеральний директор Фото: новий генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

"Філіп Морріс Україна" повідомила про призначення генеральним директором Максима Барабаша. Він змінив на цій посаді Костаса Салвараса та відповідатиме за управління бізнесом в Україні, Грузії, Вірменії та Молдові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Останні чотири роки Максим Барабаш обіймав посаду фінансового директора "Філіп Морріс Україна". До цього він працював на керівних посадах у сфері фінансів, стратегічного планування та розвитку бізнесу в Україні та у регіоні Близького Сходу. До компанії приєднався у 2001 році.

"Я дуже пишаюся тим, що отримав можливість очолити таку чудову команду. Сьогодні Philip Morris International очолює трансформацію галузі, прокладаючи шлях до бездимного майбутнього, і Україна - в авангарді змін. Вже 1,4 млн українських курців відмовилися від цигарок на користь менш шкідливої ​​альтернативи - IQOS від PMI. Ми впевнені, що при відповідному регулюванні та оподаткуванні вже через 10-15 років Україна може стати вільною від сигаретного диму", - повідомив Максим Барабаш.

Як повідомлялось раніше, "Філіп Морріс" розпочала переробку електронних пристроїв, які компанія продає в Україні: IQOS, IQOS VEEV та lil. Користувачі можуть здати старий пристрій у будь-якому магазині IQOS Space.

Читайте РБК-Україна в Google News
Philip Morris
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади