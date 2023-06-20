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"Филип Моррис" инвестирует 30 млн долларов в новое производство в Украине

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 11:42
"Филип Моррис" инвестирует 30 млн долларов в новое производство в Украине Фото6 "Филип Моррис" инвестирует 30 млн долларов в новое производство в Украине (pmi.com)
Автор: Юлия Бойко

Philip Morris International инвестирует более 30 млн долларов в запуск нового производства во Львовской области. Подготовительные работы по будущей фабрике начнутся уже в июле 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

В сообщении компании отмечается, что новое производство позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос.

Компания ожидает, что производство будет запущено в I квартале 2024 года. На новой фабрике будут работать более 250 человек, преимущественно на производстве. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия компании.

"Мы с гордостью сообщаем об этой новой инвестиции в Украину. Наше новое предприятие обеспечит надежную поставку продукции и возможности трудоустройства для украинцев. Но это больше, чем только инвестиция в инфраструктуру и расширение возможностей нашей компании. Это демонстрация нашей преданности Украине и ее народу. Эта инвестиция является мощным сигналом для других международных инвесторов - уверенности в экономике Украины, украинском народе и будущем Украины", - заявил Массимо Андолина, президент европейского региона компании.

В свою очередь, генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш добавил, что инвестиции в новое предприятие еще раз демонстрируют поддержку Украины со стороны компании.

"Эта инвестиция воплощает нашу преданность как долгосрочного экономического партнера страны. Новое производство на локации, предложенной UkraineInvest, создаст рабочие места, удовлетворит спрос украинского рынка качественной продукцией и поддержит украинскую экономику в тяжелое для страны время. Мы не ждем конца войны - мы инвестируем сейчас", - добавил Барабаш.

Напомним, "Филип Моррис Украина" работает на украинском рынке с 1994 г. За это время компания инвестировала в экономику Украины более 700 млн долларов. В 2022 г. ФМУ уплатило в Украине 25,3 млрд грн налогов.

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